«У нас не стоит задача всех посадить». Глава Дагестана нашел нарушения в работе 100 чиновников

«Сейчас у меня есть материал минимум на 100 руководителей о различных нарушениях определенных требований», — сказал Васильев, подчеркнув при этом, что «у нас не стоит задача всех посадить».

В Дагестане найдены нарушения в работе около 100 высокопоставленных чиновников, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

Генерал-полковник, бывший руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев был назначен главой Дагестана в октябре 2017 года. Ранее он не имел отношения к республике.

В начале 2018 года федеральная комиссия силовиков начала проводить в Дагестане масштабные проверки. По результатам работы комиссии было возбуждено 71 уголовное дело. По данным СМИ, решение о проверках было принято после встречи Васильева с Владимиром Путиным.

В феврале в республике начались аресты чиновников. Исполняющий обязанности главы правительства Дагестана, двое его заместителей и бывший министр образования были арестованы по обвинению в мошенничестве; мэр Махачкалы и главный архитектор города попали под арест по обвинению в превышении полномочий. Исполняющий обязанности министра ЖКХ и архитектуры Дагестана объявлен в розыск.

Новым главой правительства республики стал бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов.