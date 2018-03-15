Мосгорсуд отклонил претензии вдов баскетболистов к создателям «Движения вверх»

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы по иску к создателям фильма «Движение вверх» — студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, сообщает «Интерфакс».

Заявителями по иску выступали вдовы спортсменов, чьи образы были использованы в фильме. Они требовали исключить из картины сцены, которые, по их мнению, содержали недостоверную информацию о частной жизни баскетболистов.

Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении претензий вдов баскетболистов, признав, что фильм «Движение вверх» является творческим вымыслом, а не документальной биографией спортсменов.