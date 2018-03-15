Мосгорсуд отклонил претензии вдов баскетболистов к создателям «Движения вверх»
Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы по иску к создателям фильма «Движение вверх» — студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, сообщает «Интерфакс».
Заявителями по иску выступали вдовы спортсменов, чьи образы были использованы в фильме. Они требовали исключить из картины сцены, которые, по их мнению, содержали недостоверную информацию о частной жизни баскетболистов.
Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении претензий вдов баскетболистов, признав, что фильм «Движение вверх» является творческим вымыслом, а не документальной биографией спортсменов.
Фильм «Движение вверх», рассказывающий о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года, стал самым кассовым российским фильмом в истории. С момента выхода в конце декабря 2017 года его сборы превысили три миллиарда рублей.
Вдовы игрока Александра Белова и тренера сборной Владимира Кондрашина подробно рассказывали «Медузе» о своих претензиях к ленте.