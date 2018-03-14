В Рязанской области убили мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники Росгвардии убили жителя Рязанской области, который открыл стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление МВД.
Инцидент произошел в деревне Залесное-Чулково. Местный жители сообщили в полицию, что их 55-летний сосед в нетрезвом виде стреляет из охотничьего ружья во дворе своего дома. К приезду полицейских мужчина заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним; тот несколько раз выстрелил в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Сотрудники Росгвардии открыли ответный огонь и убили мужчину. В его доме было обнаружено ружье и 10 патронов к нему. Нарушитель ранее был неоднократно судим, отмечают в полиции.
Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Прокуратура Рязанской области предварительно признала правомерным применение табельного оружия, отмечает областное управление МВД.