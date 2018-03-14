Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания» и «Соломенной шляпки» Леонид Квинихидзе
18:37, 14 марта 2018
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В Санкт-Петербурге умер режиссер Леонид Квинихидзе. Об этом сообщила киностудия «Ленфильм».
Ему было 80 лет.
Самые известные работы Квинихидзе — телефильмы «Мэри Поппинс, до свиданья», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки».
Скончался Леонид Квинихидзе — режиссер фильмов «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!». pic.twitter.com/1E6eNF6LmD— КиноПоиск (@kinopoiskru) March 14, 2018
Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино останется в нашей памяти на века. Музыкальные фильмы, которые он создал знают и пересматривают миллионы людей.
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