Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания» и «Соломенной шляпки» Леонид Квинихидзе

Ленфильм
18:37, 14 марта 2018
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В Санкт-Петербурге умер режиссер Леонид Квинихидзе. Об этом сообщила киностудия «Ленфильм».

Ему было 80 лет.

Самые известные работы Квинихидзе — телефильмы «Мэри Поппинс, до свиданья», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки».

Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино останется в нашей памяти на века. Музыкальные фильмы, которые он создал знают и пересматривают миллионы людей.

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