Суд Сыктывкара отказался рассматривать иск о снятии с проката «Смерти Сталина»
Городской суд Сыктывкара отклонил административный иск, в рамках которого оспаривался отзыв прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина».
Суд счел, что дело не затрагивает интересы истцов и касается исключительно правообладателя и Минкультуры России.
Истцы намерены оспорить решение суда.
Минкультуры 23 января накануне премьеры отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Поводом для такого решения стали жалобы российских чиновников, обвинявших создателей ленты в глумлении над историей и усмотревших в картине признаки экстремизма.
Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи в интервью «Медузе» говорил, что «с чувствительными темами надо быть деликатным, но это не значит, что они не могут стать основой для комедии». Ианнуччи также указывал, что его лента «не только о Сталине, она о любых политиках».
В начале февраля юрист фонда «Общественный вердикт», член правления правозащитной комиссии «Мемориал» (Сыктывкар) Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун подали иск в Сыктывкарский городской суд. Истцы указали, что запрет проката фильма нарушает статью 44 Конституции РФ и Европейскую конвенцию по правам человека. Кроме того, по их мнению, у Минкультуры не было юридических оснований для отзыва прокатного удостоверения у «смерти Сталина».