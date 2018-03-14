Полиция заявила о поддельных бюллетенях в штабе Навального в Калининграде. Активисты говорят, что их подбросили

Полиция Калининградской области сообщила, что в местном штабе Алексея Навального были найдены «60 бланков для голосования без марок и печатей». Об этом сообщает РБК.

«По данному факту проводится проверка», — заявили в областном управлении МВД.

Об обнаружении бюллетеней без печатей во время обыска в штабе вечером 13 марта сообщили его сотрудники, назвав это провокацией. По их словам, полицейские «пошли прямиком в туалет, где обнаружили под раковиной пакет [с бланками]». Координатор штаба Егор Чернюк предположил, что пакет принесли во время одного из мероприятий, на котором в штабе было много людей.

После обыска Чернюк был задержан, его обвинили в нарушении порядка проведении митингов из-за . Суд состоится 14 марта.

По сообщению активистов, после обыска в штаб пришли «12 нетрезвых мужчин, выгнали оттуда волонтёров со словами „закончилась ваша аренда“ и заперли дверь».