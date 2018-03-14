Полиция заявила о поддельных бюллетенях в штабе Навального в Калининграде. Активисты говорят, что их подбросили

РБК
13:35, 14 марта 2018
Надежный источник

Полиция Калининградской области сообщила, что в местном штабе Алексея Навального были найдены «60 бланков для голосования без марок и печатей». Об этом сообщает РБК.

«По данному факту проводится проверка», — заявили в областном управлении МВД.

Об обнаружении бюллетеней без печатей во время обыска в штабе вечером 13 марта сообщили его сотрудники, назвав это провокацией. По их словам, полицейские «пошли прямиком в туалет, где обнаружили под раковиной пакет [с бланками]». Координатор штаба Егор Чернюк предположил, что пакет принесли во время одного из мероприятий, на котором в штабе было много людей.

После обыска Чернюк был задержан, его обвинили в нарушении порядка проведении митингов из-за акции 28 января. Суд состоится 14 марта.

По сообщению активистов, после обыска в штаб пришли «12 нетрезвых мужчин, выгнали оттуда волонтёров со словами „закончилась ваша аренда“ и заперли дверь».

Фальсификация избирательных бюллетеней — уголовное преступление в России. Максимальное наказание за него — три года лишения свободы.
18 марта в России пройдут президентские выборы. Алексей Навальный в конце 2016 года объявил о намерении баллотироваться и начал кампанию, в ходе которой открыл штабы в десятках городов России. ЦИК отказался его зарегистрировать из-за судимости.
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