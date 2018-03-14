Поджигателя стены приемной ФСБ в Москве отправили в психиатрическую больницу
Жителя Астрахани, который поджег стену приемной ФСБ в Москве, отправили в психиатрическую больницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полиция установила, что подозреваемый неоднократно проходил лечение в психиатрических больницах, в связи с чем после задержания ему вызвали скорую помощь. В результате обследования мужчину отправили в психиатрическую больницу имени Ганнушкина.
66-летний житель Астрахани 11 марта облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий мост в Москве. Полиция составила на него административный протокол о мелком хулиганстве.
У задержанного изъяли плакат с подписью «Астраханский партизан». По информации ТАСС, он заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал давать более подробных объяснений.