Поджигателя стены приемной ФСБ в Москве отправили в психиатрическую больницу

Жителя Астрахани, который поджег стену приемной ФСБ в Москве, отправили в психиатрическую больницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция установила, что подозреваемый неоднократно проходил лечение в психиатрических больницах, в связи с чем после задержания ему вызвали скорую помощь. В результате обследования мужчину отправили в психиатрическую больницу имени Ганнушкина.