Массовые акции после выборов запланировали только Владимир Путин и КПРФ

В российских регионах готовят массовые акции в день выборов президента 18 марта и на следующий день. Они будут посвящены поддержке победы действующего президента Владимира Путина, рассказали «Коммерсанту» в одном из регионов Центральной России.

Мероприятия 18 марта планируется приурочить к годовщине присоединения Крыма — в этот день 2014 года был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.

К собственным акциям готовится КПРФ, которая планирует мероприятия с 19 по 21 марта. Митинги будут посвящены проведению честных и справедливых выборов.

В «Яблоке» и ЛДПР рассказали, что пока не планирует проводить никакие акции в связи с выборами.