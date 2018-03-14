Массовые акции после выборов запланировали только Владимир Путин и КПРФ
В российских регионах готовят массовые акции в день выборов президента 18 марта и на следующий день. Они будут посвящены поддержке победы действующего президента Владимира Путина, рассказали «Коммерсанту» в одном из регионов Центральной России.
Мероприятия 18 марта планируется приурочить к годовщине присоединения Крыма — в этот день 2014 года был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
К собственным акциям готовится КПРФ, которая планирует мероприятия с 19 по 21 марта. Митинги будут посвящены проведению честных и справедливых выборов.
В «Яблоке» и ЛДПР рассказали, что пока не планирует проводить никакие акции в связи с выборами.
«После победы Путина мы проведем в парках и скверах в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске и Батайске флешмобы, показательные выступления и концерты, их будет несколько десятков. Участие в них примут молодые волонтеры», — рассказал пресс-секретарь ростовского штаба Владимира Путина Алишер Ходжаев.