Массовые акции после выборов запланировали только Владимир Путин и КПРФ

Коммерсант
05:57, 14 марта 2018
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В российских регионах готовят массовые акции в день выборов президента 18 марта и на следующий день. Они будут посвящены поддержке победы действующего президента Владимира Путина, рассказали «Коммерсанту» в одном из регионов Центральной России.

Мероприятия 18 марта планируется приурочить к годовщине присоединения Крыма — в этот день 2014 года был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.

К собственным акциям готовится КПРФ, которая планирует мероприятия с 19 по 21 марта. Митинги будут посвящены проведению честных и справедливых выборов.

В «Яблоке» и ЛДПР рассказали, что пока не планирует проводить никакие акции в связи с выборами.

«После победы Путина мы проведем в парках и скверах в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске и Батайске флешмобы, показательные выступления и концерты, их будет несколько десятков. Участие в них примут молодые волонтеры», — рассказал пресс-секретарь ростовского штаба Владимира Путина Алишер Ходжаев.

Коммерсант
В Москве на 19 марта запланирован митинг «Левого фронта», посвященный итогам выборов. Он начнется на Суворовской площади в 18:00.
В московском «гайд-парке» в парке Сокольники также зарегистрированы заявки на мероприятия в течение всего дня выборов. Заявителем выступает некто Василий Алешин — его полный тезка ранее жаловался в Конституционный суд на правила согласования массовых мероприятий. Суд признал, что власти имеют право менять место и время проведения митинга.
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