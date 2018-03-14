«Интерфакс»: посольство России потребует допустить дипломатов к отравленной Юлии Скрипаль

Посольство России в Лондоне 14 марта обратится к британским властям с требованием обеспечить консульский доступ к Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом Сергеем отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет «Интерфакс».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Лондон не предоставил Москве доступ к материалам расследования, хотя Юлия Скрипаль является российской гражданкой. Является ли гражданином РФ Сергей Скрипаль, он не уточнил.

Россия также требовала, чтобы Лондон дал доступ к образцам вещества, которым, как предполагается, отравили Скрипалей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, по всей видимости, к отравлению причастна Россия, так как против Скрипалей использовали редкое вещество, изобретенное в СССР. Мэй дала России срок до 14 марта, чтобы предоставить объяснения. Москва отвечать на ультиматум отказалась.