Филиппины вышли из Международного уголовного суда из-за расследования против Дутерте

Inquirer
06:53, 14 марта 2018
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Филиппины отозвали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Текст заявления президента страны Родриго Дутерте опубликовало местное издание Inquirer.

Дутерте заявил, что ООН и МУС пытаются привлечь его к ответственности как «бесжалостного нарушителя прав человека, который якобы санкционировал тысячи внесудебных убийств». Он добавил, что ратификация Римского статута не была опубликована в официальном издании правительства, а значит не имеет силы.

Убийства людей в рамках «войны с наркопреступностью» Дутерте назвал «самообороной полиции», которая предусмотрена Уголовным кодексом страны.

«Попытка распространить на меня юрисдикцию МУС — это наглое неуважение к закону. Юрисдикция МУС не распространялась и никогда не будет распространяться на меня», — заявил Дутерте (англ. яз.).

Inquirer
В феврале стало известно, что МУС начал расследование в отношении Дутерте в связи с массовыми убийствами предполагаемых наркоторговцев в стране. По данным Human Rights Watch, с 2016 года на Филиппинах убиты около 12 тысяч человек. Правительство страны приводит цифру 3,9 тысячи убитых.

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