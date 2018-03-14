Филиппины вышли из Международного уголовного суда из-за расследования против Дутерте

Филиппины отозвали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Текст заявления президента страны Родриго Дутерте опубликовало местное издание Inquirer.

Дутерте заявил, что ООН и МУС пытаются привлечь его к ответственности как «бесжалостного нарушителя прав человека, который якобы санкционировал тысячи внесудебных убийств». Он добавил, что ратификация Римского статута не была опубликована в официальном издании правительства, а значит не имеет силы.

Убийства людей в рамках «войны с наркопреступностью» Дутерте назвал «самообороной полиции», которая предусмотрена Уголовным кодексом страны.