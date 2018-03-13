В Марселе по делу о беспорядках на Евро-2016 арестован россиянин

BBC News
07:30, 13 марта 2018
Надежный источник

В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, подозреваемый по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции, сообщает «Би-би-си».

31-летний россиянин, чье имя не называется, был задержан еще 21 февраля в аэропорту Мюнхена, откуда намеревался вылететь в испанский Бильбао на матч «Спартака» против «Атлетика» в Лиге Европы.

Задержанный предстанет перед судом за участие в столкновениях российских и английских болельщиков 11 июня 2016 года в Марселе, в результате которых пострадали 35 человек. Один британский болельщик получил серьезные травмы и впал в кому.

Россиянину, в случае признания его виновным, грозит до 15 лет тюремного заключения за попытку убийства и причинение тяжких телесных повреждений. (англ.яз.)

BBC News
За участие в беспорядках на Евро-2016 французской полицией были задержаны десятки российских болельщиков. Более 20 из них были депортированы из страны. Троих россиян приговорили к тюремным срокам.

Беспорядки на Евро-2106

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