СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в «Матросской тишине»
Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова после проверки сообщений о наличии VIP-камер в следственном изоляторе.
Проведенная СК проверка не выявила каких-либо фактов коррупции при размещении задержанных в отремонтированных камерах СИЗО, сообщает «Интерфакс».
В документе отметается, что в ходе проверки, ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.