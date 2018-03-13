СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова после проверки сообщений о наличии VIP-камер в следственном изоляторе.

Проведенная СК проверка не выявила каких-либо фактов коррупции при размещении задержанных в отремонтированных камерах СИЗО, сообщает «Интерфакс».