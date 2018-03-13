СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Интерфакс
06:32, 13 марта 2018
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Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова после проверки сообщений о наличии VIP-камер в следственном изоляторе.

Проведенная СК проверка не выявила каких-либо фактов коррупции при размещении задержанных в отремонтированных камерах СИЗО, сообщает «Интерфакс».

В документе отметается, что в ходе проверки, ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.

Интерфакс
В конце 2017 года газета «Московский комсомолец» сообщила о том, что в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина» существуют так называемые VIP-камеры, которые были отремонтированы по инициативе Дионисия Золотова. За нахождение в них арестанты якобы платили сотрудникам СИЗО.
После выхода статьи в изоляторе прошла серия проверок. В частности, прокуратура Москвы не выявила нарушений, но рекомендовала возбудить уголовное дело о злоупотреблении полномочиям — в СИЗО нарушались правила о раздельном содержании разных категорий заключенных.
В феврале 2018 года стало известно о смене начальника СИЗО. На место Владимира Клочека, вышедшего на пенсию, был назначен Сергей Поздеев.

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