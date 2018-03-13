Российский бизнесмен принес извинения за сорванный футбольный матч в Греции
Российский бизнесмен Иван Саввиди, владеющий греческим футбольным клубом ПАОК, извинился за сорванный матч своей команды с ФК АЕК, состоявшийся 11 марта в Салониках. Заявление президента ПАОК опубликовано на сайте команды.
Свои действия в ходе встречи, когда Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны, он объяснил желанием уберечь болельщиков «от провокаций, беспорядков и человеческих жертв».
«Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК… Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал», — говорится в заявлении Ивана Саввиди.