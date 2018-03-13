Посла Великобритании вызвали в МИД России

Причину вызова посла в МИДе не назвали. 13 марта истекают сутки, которые Великобритания дала России для ответа на вопросы в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Россия отказалась отвечать на ультиматум до получения доступа к материалам дела.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в МИД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за госизмену и в 2010 году выдан Великобритании, был отравлен в Англии 4 марта.

Вместе со Скрипалем была отравлена его дочь Юлия. Они оба находятся в коме.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было создано в СССР.