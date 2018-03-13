Обвинение попросило для националиста Вячеслава Дацика пять лет колонии за нападение на бордель

Дацик обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. Он не признает свою вину, пишет «Росбалт».

Гособвинитель попросил приговорить националиста Вячеслава Дацика к пяти годам колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в Санкт-Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Дацика Андрей Федорков.

Свои доводы [гособвинитель Михаил] Свердлов подкрепил новозаветным знанием: «Дацик первый человек со времен Иисуса, возомнивший себя безгрешным», — произнес он и упомянул притчу о блуднице. Дескать, Христос защищал ее от камней, а тут появился Дацик.

Бывший боец смешанных единоборств и радикально правый националист Вячеслав Дацик впервые был задержан в 2007 году за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда он в 2010 году сбежал в Норвегию, попросив там политического убежища. В 2011 году Дацика депортировали назад в Россию.

После возвращения Дацика арестовали в рамках расследования нападения на салон сотовой связи, совершенное им после побега из больницы. Его приговорили в пяти годам колонии. Он вышел на свободу весной 2016 года.

По версии следствия, вскоре после освобождения Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел их в полицию. Также в его деле фигурирует нападение на отель в Петроградском районе Петербурга, который он принял за бордель.