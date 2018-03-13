МИД России пообещал ответить на британские угрозы по делу Скрипаля

МИД РФ
14:42, 13 марта 2018
Надежный источник

Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил послу Великобритании Лори Бристоу, что Россия ответит на угрозы санкций со стороны британских властей в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Титов подчеркнул, что Москва не причастна к отравлению Скрипалей, но не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока Великобритания не предоставит образцы яда и не начнет совместное расследование инцидента.

Любые угрозы принятия «санкционных» мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона.

МИД РФ
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену и выданного Великобритании в рамках «обмена шпионами», отравили в Англии 4 марта. Также была отравлена его дочь Юлия. Они находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипалей. Посла России в Лондоне Александра Яковенко вызвали в британский МИД и потребовали в течение суток дать ответить на вопросы о произошедшем. США поддержали британскую версию отравления Скрипалей.
Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона. В ответ на вызов российского посла в британский МИД посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в МИД РФ.

Отравление Скрипалей

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