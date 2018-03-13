МИД России пообещал ответить на британские угрозы по делу Скрипаля
Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил послу Великобритании Лори Бристоу, что Россия ответит на угрозы санкций со стороны британских властей в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.
Титов подчеркнул, что Москва не причастна к отравлению Скрипалей, но не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока Великобритания не предоставит образцы яда и не начнет совместное расследование инцидента.
Любые угрозы принятия «санкционных» мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона.
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену и выданного Великобритании в рамках «обмена шпионами», отравили в Англии 4 марта. Также была отравлена его дочь Юлия. Они находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипалей. Посла России в Лондоне Александра Яковенко вызвали в британский МИД и потребовали в течение суток дать ответить на вопросы о произошедшем. США поддержали британскую версию отравления Скрипалей.
Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона. В ответ на вызов российского посла в британский МИД посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в МИД РФ.