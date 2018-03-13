МИД России пообещал ответить на британские угрозы по делу Скрипаля

Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил послу Великобритании Лори Бристоу, что Россия ответит на угрозы санкций со стороны британских властей в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Титов подчеркнул, что Москва не причастна к отравлению Скрипалей, но не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока Великобритания не предоставит образцы яда и не начнет совместное расследование инцидента.