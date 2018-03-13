Метрополитен-опера уволила дирижера Джеймса Ливайна. Его обвиняют в домогательствах

Дирижер Джеймс Ливайн уволен из Метрополитен-опера, сообщает The New York Times. Такое решение, говорится в распространенном Метрополитен-опера заявлении, было принято по результатам расследования, начатого в декабре после того, как Ливайна заподозрили в сексуальных домогательствах.

В ходе расследования были получены доказательства того, что Ливайн причастен к «сексуальному насилию и домогательствам» к начинающим артистам, которые находились в зависимом от него положении.

Какие-либо подробности того, в чем именно виновен Ливайн, Метрополитен-опера раскрывать не стала. Ранее сообщалось, что несколько человек заявили The New York Times о домогательствах к ним Ливайна. Один из источников издания рассказал, что подвергся домогательствам со стороны дирижера в возрасте 15 лет. Ливайн обвинения в домогательствах категорически отрицал.