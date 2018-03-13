Метрополитен-опера уволила дирижера Джеймса Ливайна. Его обвиняют в домогательствах

The New York Times
06:22, 13 марта 2018
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Дирижер Джеймс Ливайн уволен из Метрополитен-опера, сообщает The New York Times. Такое решение, говорится в распространенном Метрополитен-опера заявлении, было принято по результатам расследования, начатого в декабре после того, как Ливайна заподозрили в сексуальных домогательствах.

В ходе расследования были получены доказательства того, что Ливайн причастен к «сексуальному насилию и домогательствам» к начинающим артистам, которые находились в зависимом от него положении.

Какие-либо подробности того, в чем именно виновен Ливайн, Метрополитен-опера раскрывать не стала. Ранее сообщалось, что несколько человек заявили The New York Times о домогательствах к ним Ливайна. Один из источников издания рассказал, что подвергся домогательствам со стороны дирижера в возрасте 15 лет. Ливайн обвинения в домогательствах категорически отрицал.

«В свете открывшихся фактов Метрополитен-опера считает неприемлемым и невозможным дальнейшее сотрудничество с господином Ливайном», — говорится в заявлении (англ.яз.).

The New York Times
Джеймс Ливайн — один из самых известных американских дирижеров. На протяжении многих лет он занимал пост музыкального директора Метрополитен-оперы, а с 2016 года стал ее почетным музыкальным директором.
В декабре, после публикации в The New York Times, в которой Ливайн обвинялся в домогательствах, руководство Метрополитен-опера объявило, что начинает внутреннее расследование, на время которого сотрудничество с дирижером будет приостановлено.
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