ФСБ задержала в Москве 60 иностранцев. Их подозревают в отправке боевиков в Сирию и Ирак

ФСБ совместно с МВД задержала в Москве и Московской области 60 иностранных граждан. Их подозревают в переправке сторонников «Исламского государства» для участия в боевых действиях в Ираке и Сирии, а также незаконной легализации в России мигрантов из Средней Азии.

В результате обысков сотрудники МВД и ФСБ обнаружили три лаборатории по изготовлению поддельных документов. Были изъяты 200 бланков миграционных карт РФ, 100 печатей и штампов о пересечении границы РФ, 50 паспортов стран Средней Азии, 40 банковских карт, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, обыски и задержания проводились в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы РФ, возбужденном транспортной полицией.

Правоохранительным органам удалось подтвердить связь задержанных с международными террористическими организациями, сообщает Центр общественных связей ФСБ.