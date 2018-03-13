Бывшего начальника МУРа арестовали за посредничество в передаче взятки

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника московского уголовного розыска (МУР), генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. Арест был санкционирован в начале марта, рассказали в суде.

По информации «Коммерсанта», арест Трутнева связан с делом о вымогательстве взятки у руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева — он занимается изготовлением взрывателей.

По делу также проходят четыре сотрудника УФСБ по Балашихе, которые, по версии следствия, требовали от директора института Игоря Григорьева взятку, угрожая завести дело о мошенничестве при оформлении работников НИИ. Григорьев обратился в управление собственной безопасности и под контролем оперативников передал взятку 3 миллиона рублей.

Задержанные сотрудники ФСБ, по данным «Коммерсанта», признали вину и дали показания против Трутнева, который якобы был посредником.