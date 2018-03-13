Бывшего начальника МУРа арестовали за посредничество в передаче взятки
Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника московского уголовного розыска (МУР), генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. Арест был санкционирован в начале марта, рассказали в суде.
По информации «Коммерсанта», арест Трутнева связан с делом о вымогательстве взятки у руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева — он занимается изготовлением взрывателей.
По делу также проходят четыре сотрудника УФСБ по Балашихе, которые, по версии следствия, требовали от директора института Игоря Григорьева взятку, угрожая завести дело о мошенничестве при оформлении работников НИИ. Григорьев обратился в управление собственной безопасности и под контролем оперативников передал взятку 3 миллиона рублей.
Задержанные сотрудники ФСБ, по данным «Коммерсанта», признали вину и дали показания против Трутнева, который якобы был посредником.
С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у Виктора Трутнева был проведен обыск, а сам он несколько раз побывал на допросе. Однако в разгар следственных действий генерал оказался в больнице. В СКР, очевидно, решили, что бывший начальник МУРа таким образом пытается уклониться от следственных действий. Дождавшись выписки господина Трутнева, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), и обратились в военный суд.