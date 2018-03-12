В Остине с начала марта произошли три взрыва. Полиция установила связь между двумя из них

В Остине, штат Техас, с начала марта взорвались три бомбы. В результате погибли два человека и еще двое пострадали. Полиция считает, что как минимум два из трех инцидентов связаны между собой, сообщает Associated Press.

Первый взрыв произошел 2 марта в северо-восточной части Остина; пострадал 39-летний мужчина, через час он умер в больнице. Изначально полиция заявила, что рассматривает его смерть как «подозрительную» и предполагает, что это единичный случай.

Вторая бомба в Остине взорвалась 12 марта. Взрыв произошел в жилом доме, расположенном в 20 километрах от места первого происшествия. В результате погиб 17-летний подросток и была ранена женщина средних лет. Ее доставили в больницу, полученные ею травмы не представляют угрозу для жизни, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Остина.

После второго инцидента полиция заявила, что два взрыва связаны между собой: в обоих случаях жертвы находили бомбу утром в виде посылки у входной двери своего дома. При этом ни Почтовая служба США, ни частные курьерские службы не доставляли эти посылки, пишет Associated Press.

Полиция считает, что преступления могли быть совершены на расовой почве, поскольку все жертвы были афроамериканцами. В данный момент оба инцидента расследуют как убийства.

Вскоре после того, как полиция выступила с заявлением, в Остине произошел еще один взрыв, сообщила в твиттере городская служба экстренной медицинской помощи. В результате пострадала пожилая женщина, ее доставили в больницу. Полиция пока не сообщила, идет ли речь о взрыве бомбы, оставленной у дома пострадавшей, и связан ли взрыв с первыми двумя.