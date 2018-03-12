В МХТ имени Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Олега Табакова

В связи со смертью художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова в театре на три дня отменены все спектакли, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МХТ.

Прощание с Табаковым пройдет в театре. Его дату назовут позднее, сказали в пресс-службе.