В МХТ имени Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Олега Табакова

Интерфакс
15:05, 12 марта 2018
Надежный источник

В связи со смертью художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова в театре на три дня отменены все спектакли, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МХТ.

Прощание с Табаковым пройдет в театре. Его дату назовут позднее, сказали в пресс-службе.

Актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В последние месяцы он тяжело болел. В ноябре 2017 года Табакова госпитализировали с воспалением легких; спектакли с его участием, запланированные на ноябрь и декабрь, были отменены.
Табаков с 1950-х годов служил в «Современнике». В конце 1970-х он основал собственный театр «Табакерка», а позже перешел во МХАТ. С 2000 года Табаков возглавил МХТ имени Чехова.
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