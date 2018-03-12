СБУ пришла с обысками к подозреваемым в организации антиукраинских акций. Среди них есть журналисты

Служба безопасности Украины начала проводить массовые обыски у людей, «которые способствуют стране-агрессору в организации антиукраинских акций». Об этом в фейсбуке заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Всего сотрудники СБУ проводят 25 обысков в разных регионах страны. В ходе них изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и «другие доказательства подрывной работы» против Украины, написала Гитлянская. Она пообещала, что вскоре более подробная информация о результатах обысков появится на сайте СБУ.

По словам Гитлянской, среди тех, к кому пришли сотрудники СБУ, есть журналисты. В частности, она подтвердила проведение обыска у киевского журналиста Юрия Лукашина. Как ранее сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на решение суда, обыск у Лукашина проходит в рамках уголовного производства об «информационной агрессии» против Украины со стороны «неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма».