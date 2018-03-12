Пентагон: Россия устроит гонку вооружений сама с собой за счет издержек для своего народа
Продемонстрированные президентом Владимиром Путиным новые вооружения приведут к значительным расходам России на оборонную промышленность. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами.
Он пояснил, что подход США к обороне не изменится, несмотря на то, «сколько денег они [Россия] хотят вложить в гонку вооружений с самими собой». В целом презентацию нового оружия Мэттис назвал «разочаровывающей, но неудивительной».
В пресс-службе Пентагона добавили, что, по мнению Мэттиса, до внедрения анонсированных оружейных систем пройдет «много лет». Министр добавил, что политику стратегического сдерживания менять не стоит.
«Они могут в конечном счете потратить туда кучу денег. Но моей стратегической оценки это не изменит. Я полагаю, все это произойдет за счет больших издержек для российского народа», — заявил Мэттис (англ. яз.).