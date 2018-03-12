На покупку украинского Сбербанка претендует Паритетбанк, принадлежащий управлению делами президента Белоруссии, пишет «Коммерсант».

21 декабря, сообщили изданию в Национальном банке Украины (НБУ), регулятор получил пакет документов от управления делами президента Белоруссии «для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк».

Других заявок на покупку дочерней структуры Сбербанка, добавили представители НБУ, на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на покупку «дочки» Сбербанка претендует украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, однако документы на согласование сделки в установленный срок он в НБУ не отправил.

Источники «Коммерсанта» отмечают, что НБУ может не согласовать продажу «дочки» Сбербанка Паритетбанку. Акционером этой кредитной организации является Виктор Шейман, в отношении которого действуют санкции США и Евросоюза, введенные в связи с исчезновением двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.