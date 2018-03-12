Мэрия Москвы разрешила «Левому фронту» провести митинг по итогам выборов

ТАСС
10:09, 12 марта 2018
Надежный источник

Власти Москвы согласовали проведение 19 марта митинга, посвященного результатам президентских выборов, заявку на который подавал «Левый фронт».

Как сообщили ТАСС в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии, согласован митинг на Суворовской площади с 18:00 до 20:30 с заявленным числом участников до 1000 человек.

Первоначально «Левый фронт» подавал заявку на проведение митинга 19 марта на Пушкинской площади. В качестве альтернативной площадки организаторы акции предлагали сквер на Суворовской площади.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Действующий президент Владимир Путин баллотируется на очередной срок. В бюллетени для голосования также включены: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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