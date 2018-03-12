Мэрия Москвы разрешила «Левому фронту» провести митинг по итогам выборов

Власти Москвы согласовали проведение 19 марта митинга, посвященного результатам президентских выборов, заявку на который подавал «Левый фронт».

Как сообщили ТАСС в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии, согласован митинг на Суворовской площади с 18:00 до 20:30 с заявленным числом участников до 1000 человек.

Первоначально «Левый фронт» подавал заявку на проведение митинга 19 марта на Пушкинской площади. В качестве альтернативной площадки организаторы акции предлагали сквер на Суворовской площади.