Корреспондент НТВ в Лондоне пожаловалась на угрозы после отравления Сергея Скрипаля

РИА Новости
16:36, 12 марта 2018
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Работающая в Великобритании сотрудница НТВ Елизавета Герсон рассказала РИА Новости, что получила письмо с угрозами после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Герсон, письмо прислал незнакомый ей человек. Также ей писали «гадости» в твиттере, но без угроз, сообщила журналистка.

Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты связали это с антироссийской кампанией, которую, по их мнению, развернули в британской прессе после отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Несколько писем с грубыми высказываниями поступили и в адрес самих работников российского диппредставительства, утверждает РИА Новости.

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме говорится: «Вы или имбецил, или российская марионетка, или подставное лицо. В любом случае, я не знаю, презирать вас или сменяться над вами. Вы никакой не журналист. Я думаю, я посмеюсь над вами. Ха-ха-ха. Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча. Всего хорошего». Письмо подписано именем Bruce Fountain.

РИА Новости
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в английском городе Солсбери. Полиция заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом (его название не сообщалось). Инцидент расследуют как покушение на убийство.
По неподтвержденным данным, британская полиция рассматривает версию о причастности России к отравлению Скрипалей как одну из приоритетных. Официально никакие обвинения Москве пока не предъявили, но, по информации The Times, премьер-министр Великобритании готова объявить о причастности России к преступлению уже в ближайшее время.
Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента британской медиакорпорации «Би-би-си» о возможной роли Москвы в отравлении Скрипаля, посоветовал Великобритании сначала самостоятельно разобраться с этим инцидентом, а потом обсуждать его с Москвой. 
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был передан Великобритании в 2010 году в рамках «обмена шпионами». По данным СМИ, после этого он продолжил работать на иностранную разведку.
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