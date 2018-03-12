Корреспондент НТВ в Лондоне пожаловалась на угрозы после отравления Сергея Скрипаля
Работающая в Великобритании сотрудница НТВ Елизавета Герсон рассказала РИА Новости, что получила письмо с угрозами после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По словам Герсон, письмо прислал незнакомый ей человек. Также ей писали «гадости» в твиттере, но без угроз, сообщила журналистка.
Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты связали это с антироссийской кампанией, которую, по их мнению, развернули в британской прессе после отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Несколько писем с грубыми высказываниями поступили и в адрес самих работников российского диппредставительства, утверждает РИА Новости.
В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме говорится: «Вы или имбецил, или российская марионетка, или подставное лицо. В любом случае, я не знаю, презирать вас или сменяться над вами. Вы никакой не журналист. Я думаю, я посмеюсь над вами. Ха-ха-ха. Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча. Всего хорошего». Письмо подписано именем Bruce Fountain.