Корреспондент НТВ в Лондоне пожаловалась на угрозы после отравления Сергея Скрипаля

Работающая в Великобритании сотрудница НТВ Елизавета Герсон рассказала РИА Новости, что получила письмо с угрозами после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Герсон, письмо прислал незнакомый ей человек. Также ей писали «гадости» в твиттере, но без угроз, сообщила журналистка.

Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты связали это с антироссийской кампанией, которую, по их мнению, развернули в британской прессе после отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Несколько писем с грубыми высказываниями поступили и в адрес самих работников российского диппредставительства, утверждает РИА Новости.