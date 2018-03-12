ФАС завела дело на «Вымпелком» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»). ФАС считает, что у «Вымпелком» необоснованно завышена стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России.

Ранее дела о нарушении антимонопольного законодательства из-за внутрисетевого роуминга были возбуждены в отношении двух других операторов «большой тройки» — МТС и «Мегафона». Обе компании с претензиями ФАС не согласились.

«Вымпелком» заявление антимонопольной службы о возбуждении дела пока не прокомментировал.

Еще одному крупному оператору — Tele2 — ФАС продлила срок исполнения предписания по устранению необоснованной разницы на одни и те же услуги связи в гостевом и домашнем регионе до конца мая.