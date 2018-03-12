ФАС завела дело на «Вымпелком» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба
10:29, 12 марта 2018
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»). ФАС считает, что у «Вымпелком» необоснованно завышена стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России.

Ранее дела о нарушении антимонопольного законодательства из-за внутрисетевого роуминга были возбуждены в отношении двух других операторов «большой тройки» — МТС и «Мегафона». Обе компании с претензиями ФАС не согласились.

«Вымпелком» заявление антимонопольной службы о возбуждении дела пока не прокомментировал.

Еще одному крупному оператору — Tele2 — ФАС продлила срок исполнения предписания по устранению необоснованной разницы на одни и те же услуги связи в гостевом и домашнем регионе до конца мая.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении „большой тройки“ дел о нарушении антимонопольного законодательства, — сообщил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин. — По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства».

Федеральная антимонопольная служба
В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов.
Антимонопольное ведомство потребовало от «Вымпелкома», Tele2, «Мегафона» и МТС к началу августа подготовить линейки тарифов без платы за роуминг внутри страны. В установленный срок требование ФАС никто из операторов не выполнил, и антимонопольная служба объявила, что срок отмены внутрироссийского роуминга перенесен на 15 декабря.

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