Гражданину Латвии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила латвийскому гражданину обвинение в шпионаже в пользу России, сообщает «Интерфакс».

Ранее Полиция безопасности МВД Латвии сообщила, что обвиняемый по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре латвийских Национальных вооруженных сил. По данным прокуратуры, шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Как заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука, обвиняемый признал свою вину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.