Серена Уильямс выиграла первый официальный матч после рождения дочери

Серена Уильямс провела первый официальный матч с января 2017 года и одержала победу над Зариной Дияс из Казахстана в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Уильямс обыграла соперницу в двух сетах 7:5, 6:3.

Welcome back, @SerenaWilliams!



The 23-time Grand Slam champion marks her return with a 7-5, 6-3 win over Diyas at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/BEJrOUkSrP — WTA (@WTA) March 9, 2018

Серена Уильямс не выступала на официальных турнирах 404 дня, после финала Открытого чемпионата Австралии 2017 года, в котором она обыграла свою сестру Винус.

Перерыв в карьере был связан с рождением ребенка — 1 сентября 2017 года у американской теннисистки и ее партнера, одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна, родилась дочь Алексис Олимпия. В ноябре Уильямс и Оганян заключили брак.