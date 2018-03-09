Серена Уильямс выиграла первый официальный матч после рождения дочери

WTA
10:28, 9 марта 2018
Надежный источник

Серена Уильямс провела первый официальный матч с января 2017 года и одержала победу над Зариной Дияс из Казахстана в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Уильямс обыграла соперницу в двух сетах 7:5, 6:3.

Серена Уильямс не выступала на официальных турнирах 404 дня, после финала Открытого чемпионата Австралии 2017 года, в котором она обыграла свою сестру Винус.

Перерыв в карьере был связан с рождением ребенка — 1 сентября 2017 года у американской теннисистки и ее партнера, одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна, родилась дочь Алексис Олимпия. В ноябре Уильямс и Оганян заключили брак.

Серена Уильямс — одна из лучших теннисисток в истории. Она выиграла в общей сложности 39 титулов на турнирах «Большого шлема» — 23 в одиночном разряде, 14 в парном и еще два в миксте.

Что надо знать о Серене Уильямс

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы