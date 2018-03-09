После отравления россиян к зачистке территории в Солсбери привлекли военных

Военные займутся «вывозом автомобилей и иных объектов с места происшествия». В том числе подразделения будут эвакуировать машины скорой помощи, на которых госпитализировали пострадавших. Они также будут искать остаточные следы нервно-паралитического вещества, которое применили против Скрипаля и его дочери Юлии.

В город отправятся подразделения бронетанковых войск, ВВС и морская пехота. Речь идет о частях, которые проходили подготовку по химзащите.

Министерство обороны Великобритании направило 180 военных в Солсбери, там продолжаются работы по зачистке места, где обнаружили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

4 марта Сергея и Юлию Скрипаль госпитализировали с тяжелым отравлением, они находятся в коме. В больницу также попал сержант полиции, прибывший на место происшествия. Всего за медицинской помощью обратился 21 человек.

По версии следствия, против Скрипалей применили неустановленное нервно-паралитическое вещество.

В России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его выдали Лондону в обмен на возвращение российских разведчиков. Британские спецслужбы рассматривают версию о возможном покушении на Скрипаля из-за его разведывательной деятельности.