Полиция: после отравления россиянина в Солсбери за медицинской помощью обратились около 20 человек

Британская полиция объявила, что в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, медицинскую помощь в связи с инцидентом оказали 21 человеку. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы полиции графства Уилтшир Кир Притчард. Он не смог назвать точное число пострадавших, заметив, что полиция учитывает россиян в своих подсчетах.

В больницах при этом остаются только трое пострадавших — Скрипали и сержант полиции Ник Бэйли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

По словам Притчарда, большинство пострадавших обратились для проведения анализов, а также за консультацией врачей. Только «некоторые» из них нуждались в лечении.