В Вене произошли два нападения с ножом. Ранены четыре человека

Обновление. С нападением на Северном вокзале Вены задержан гражданин Афганистана, пишет Reuters. Связан ли он с атакой на улице Пратер, пока неизвестно.

В Вене неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения получили три человека. Позже недалеко от места первой атаки произошла вторая, пострадал еще один человек. Об этом сообщает австрийское информационное агентство Austria Press Agency.

Первое нападение произошло на улице Пратер около 21:45 по московскому времени. Мужчина серьезно ранил троих человек. Пострадавшими оказались члены одной семьи — муж, жена и их взрослая дочь. Их доставили в больницу; жизни женщин ничего не угрожает, состояние мужчины остается критическим, пишет австрийское издание Heute.

После этого нападавший сбежал в направлении Северного вокзала Вены; через полчаса там был обнаружен еще один человек с ножевым ранением. Он также находится в критическом состоянии, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя городской полиции.

Полиция пока не сообщила, совершил ли оба нападения один и тот же человек. Мотивы нападавшего также неизвестны.