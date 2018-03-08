В Киеве ресторан обстреляли из гранатомета

В Киеве в ночь на 8 марта обстреляли из гранатомета ресторан на Владимирской улице.

Преступник выстрелил в террасу ресторана, там начался пожар. В самом ресторане в это время находился персонал и до 10 посетителей; никто из них не пострадал.

Тубус от гранатомета был найден неподалеку, заявили в полиции.

Через обстріл ресторану у Києві поліція розпочала кримінальне провадження (ФОТО)

►https://t.co/Mb6uL9sqV7 pic.twitter.com/jVdgSynDJ4 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 8, 2018