В Киеве ресторан обстреляли из гранатомета

Интерфакс-Украина
10:13, 8 марта 2018

В Киеве в ночь на 8 марта обстреляли из гранатомета ресторан на Владимирской улице.

Преступник выстрелил в террасу ресторана, там начался пожар. В самом ресторане в это время находился персонал и до 10 посетителей; никто из них не пострадал.

Тубус от гранатомета был найден неподалеку, заявили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Интерфакс-Украина
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы