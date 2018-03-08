В Киеве ресторан обстреляли из гранатомета
В Киеве в ночь на 8 марта обстреляли из гранатомета ресторан на Владимирской улице.
Преступник выстрелил в террасу ресторана, там начался пожар. В самом ресторане в это время находился персонал и до 10 посетителей; никто из них не пострадал.
Тубус от гранатомета был найден неподалеку, заявили в полиции.
Через обстріл ресторану у Києві поліція розпочала кримінальне провадження (ФОТО)— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 8, 2018
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В центре Киева неизвестные расстреляли из гранатомета элитный ресторанhttps://t.co/kHOrKyQ4E8 pic.twitter.com/NIfXUVT0rc— Vgorode.ua Киев (@VgorodeUA) March 8, 2018
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Правоохранители разыскивают злоумышленника.