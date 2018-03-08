Профсоюз журналистов призвал иностранные СМИ не обращаться к депутату Слуцкому за комментариями

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал иностранных корреспондентов не обращаться к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому за комментариями, не связанными с выдвинутыми против него обвинениями в домогательствах, «пока он не понесет ответственность за свои действия».

Англоязычное заявление профсоюза в связи с ситуацией с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме было опубликовано 8 марта.

Перед этим журналисты приняли участие в пикете у Госдумы с требованием расследовать обвинения, выдвинутые в адрес Слуцкого.