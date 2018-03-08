Профсоюз журналистов призвал иностранные СМИ не обращаться к депутату Слуцкому за комментариями
Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал иностранных корреспондентов не обращаться к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому за комментариями, не связанными с выдвинутыми против него обвинениями в домогательствах, «пока он не понесет ответственность за свои действия».
Англоязычное заявление профсоюза в связи с ситуацией с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме было опубликовано 8 марта.
Перед этим журналисты приняли участие в пикете у Госдумы с требованием расследовать обвинения, выдвинутые в адрес Слуцкого.
Statement From the Union of Journalists and Media Workers on Sexual Harassment Against Female Reporters in the Russian...Опубликовано Профсоюз журналистов и работников СМИ 8 марта 2018 г.
8 марта Леонид Слуцкий, которого обвинили в сексуальных домогательствах три журналистки, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Ранее он отрицал все обвинения в свой адрес.