Профсоюз журналистов призвал иностранные СМИ не обращаться к депутату Слуцкому за комментариями

Профсоюз журналистов
15:13, 8 марта 2018
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Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал иностранных корреспондентов не обращаться к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому за комментариями, не связанными с выдвинутыми против него обвинениями в домогательствах, «пока он не понесет ответственность за свои действия».

Англоязычное заявление профсоюза в связи с ситуацией с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме было опубликовано 8 марта.

Перед этим журналисты приняли участие в пикете у Госдумы с требованием расследовать обвинения, выдвинутые в адрес Слуцкого.

Statement From the Union of Journalists and Media Workers on Sexual Harassment Against Female Reporters in the Russian...

Опубликовано Профсоюз журналистов и работников СМИ 8 марта 2018 г.
8 марта Леонид Слуцкий, которого обвинили в сексуальных домогательствах три журналистки, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Ранее он отрицал все обвинения в свой адрес.
Профсоюз журналистов был создан в России после нападения на сотрудников СМИ и правозащитников на Северном Кавказе в 2017 году. Учредителями профсоюза стали сотрудники РБК, «Новой газеты», Slon.ru (ныне — Republic), «Медиазоны» и других изданий.

Слуцкого обвиняют в домогательствах

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