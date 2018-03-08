Правительство утвердило порядок формирования «черного списка» чиновников

Правительство РФ утвердило порядок формирования реестра госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений.

Реестр будет публиковаться по адресу gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, выстроенного по алфавиту. В списке будут указаны фамилия чиновника, место работы, дата увольнения и положение, которое было нарушено чиновником.

Исключать данные из реестра будут по прошествии пяти лет, в случае отмены решения об увольнении или из-за смерти фигуранта списка.