Правительство утвердило порядок формирования «черного списка» чиновников
Правительство РФ утвердило порядок формирования реестра госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений.
Реестр будет публиковаться по адресу gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, выстроенного по алфавиту. В списке будут указаны фамилия чиновника, место работы, дата увольнения и положение, которое было нарушено чиновником.
Исключать данные из реестра будут по прошествии пяти лет, в случае отмены решения об увольнении или из-за смерти фигуранта списка.
Правительство подготовило законопроект о «черном списке» чиновников в 2016 году. Предполагается, что он позволит кадровым службам не принимать на госслужбу кандидатов, уволенных из-за утраты доверия.
Законопроект был принят в 2017 году.