Основатель Uber объявил о создании нового фонда. Он будет заниматься инвестициями в Индию и Китай и благотворительностью

Трэвис Каланик
06:39, 8 марта 2018
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Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о создании инвестиционного фонда «10100» для управления коммерческими инвестициями и благотворительными проектами.

Фонд будет заниматься «широкомасштабным созданием рабочих мест», инвестициями в недвижимость и инновационные проекты в Индии и Китае, а также образованием и развитием городов.

Основатель Uber Трэвис Каланик ушел в отставку с поста главы компании летом 2016 года. Его увольнение было одной из рекомендаций по итогам проверки компании на нарушение профессиональной этики — Uber оказался замешан в ряде скандалов, связанных, в том числе, со слежкой за клиентами и водителями.

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