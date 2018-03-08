Основатель Uber объявил о создании нового фонда. Он будет заниматься инвестициями в Индию и Китай и благотворительностью
Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о создании инвестиционного фонда «10100» для управления коммерческими инвестициями и благотворительными проектами.
Фонд будет заниматься «широкомасштабным созданием рабочих мест», инвестициями в недвижимость и инновационные проекты в Индии и Китае, а также образованием и развитием городов.
Основатель Uber Трэвис Каланик ушел в отставку с поста главы компании летом 2016 года. Его увольнение было одной из рекомендаций по итогам проверки компании на нарушение профессиональной этики — Uber оказался замешан в ряде скандалов, связанных, в том числе, со слежкой за клиентами и водителями.