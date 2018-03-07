Сечин попросил Путина о налоговых льготах на 145 миллиардов рублей

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина обеспечить налоговые льготы в размере 145 миллиардов рублей в год для стимулирования нефтепереработки. С соответствующей просьбой, по информации неназванных источников «Коммерсанта», Сечин обратился к главе государства 8 февраля.

Против идеи Сечина уже выступило министерство энергетики, где заметили, что дополнительные налоговые льготы нецелесообразны, так как отрасль уже решено постепенно переводить на (НДД).

На совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, которое прошло 27 февраля, компании и чиновники вновь не смогли договориться о мерах поддержки отрасли, пишет «Коммерсант». Минфин предложил обнулить экспортную пошлину на нефть, тогда как компании выступают за целевую поддержку наиболее крупных нефтеперерабатывающих заводов — через возврат части затрат на выпуск продукции (обратный акциз).