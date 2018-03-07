Режиссер Юрий Бутусов уволился из театра имени Ленсовета
Режиссер Юрий Бутусов ушел с поста художественного руководителя театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его открытое письмо об этом опубликовал Петербургский театральный журнал.
Свое решение Бутусов объяснил тем, что директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский и комитет по культуре Санкт-Петербурга «блокировали» все его инициативы и требования на посту худрука.
В комитете по культуре изданию «Фонтанка» подтвердили, что Бутусов уволился. «Для комитета это было полной неожиданностью, как и для директора театра. Комитет до последнего шел навстречу Юрию Бутусову. Но, видимо, что-то его не устроило», — заявили в пресс-службе ведомства.
«Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в театре имени Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, pr-отдел. <…> У меня даже не появилось полномочий назначать худсовет в нужном мне составе — хотя это неотъемлемое право любого худрука», — сказано в открытом письме Бутусова.