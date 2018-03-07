Режиссер Юрий Бутусов уволился из театра имени Ленсовета

Режиссер Юрий Бутусов ушел с поста художественного руководителя театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его открытое письмо об этом опубликовал Петербургский театральный журнал.

Свое решение Бутусов объяснил тем, что директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский и комитет по культуре Санкт-Петербурга «блокировали» все его инициативы и требования на посту худрука.

В комитете по культуре изданию «Фонтанка» подтвердили, что Бутусов уволился. «Для комитета это было полной неожиданностью, как и для директора театра. Комитет до последнего шел навстречу Юрию Бутусову. Но, видимо, что-то его не устроило», — заявили в пресс-службе ведомства.