Режиссер Юрий Бутусов уволился из театра имени Ленсовета

Петербургский театральный журнал
15:45, 7 марта 2018
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Режиссер Юрий Бутусов ушел с поста художественного руководителя театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его открытое письмо об этом опубликовал Петербургский театральный журнал.

Свое решение Бутусов объяснил тем, что директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский и комитет по культуре Санкт-Петербурга «блокировали» все его инициативы и требования на посту худрука.

В комитете по культуре изданию «Фонтанка» подтвердили, что Бутусов уволился. «Для комитета это было полной неожиданностью, как и для директора театра. Комитет до последнего шел навстречу Юрию Бутусову. Но, видимо, что-то его не устроило», — заявили в пресс-службе ведомства.

«Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в театре имени Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, pr-отдел. <…> У меня даже не появилось полномочий назначать худсовет в нужном мне составе — хотя это неотъемлемое право любого худрука», — сказано в открытом письме Бутусова.

Петербургский театральный журнал
Режиссер Юрий Бутусов работал в театре имени Ленсовета с 1996 года, с 2011 года был его главным режиссером. Художественным руководителем театра его назначили в ноябре 2017 года.
Бутусов — известный режиссер, обладатель многих театральных премий. В частности, он трижды становился лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска».
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