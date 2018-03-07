Кадыров: разбившийся в Чечне вертолет упал с обрыва из-за порыва ветра

Когда [вертолет] завис в двух метрах от земли, произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть. С этого расстояния извлекли наверх пять трупов и двоих тяжело раненых бойцов. Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии.