«Аквариум» отложил концертный тур из-за болезни Бориса Гребенщикова

Аквариум.ру
05:21, 7 марта 2018
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Группа «Аквариум» объявила об отмене всех ближайших концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова.

Как сообщается на официальном сайте коллектива, презентации сольного альбома БГ «Время N» в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на следующую неделю, перенесены на июнь. Концерт, который должен был состояться 16 марта в петербургском клубе «А2», пройдет 7 июня. Выступление в московском «Крокус Сити Холле», намеченное на 18 марта, перенесено на 9 июня.

Кроме того, с 9 апреля на 21 мая перенесен концерт «Аквариума» в Тель-Авиве. О новых датах остальных концертов будет сообщено дополнительно. В конце марта группа Бориса Гребенщикова намеревалась выступить в Омске, Барнауле, Новосибирске и Красноярске.

Все ранее купленные на концерты билеты будут действительны на новые даты.

Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение.

Аквариум.ру
3 марта Бориса Гребенщикова госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с воспалением легких.

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