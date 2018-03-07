«Аквариум» отложил концертный тур из-за болезни Бориса Гребенщикова

Группа «Аквариум» объявила об отмене всех ближайших концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова.

Как сообщается на официальном сайте коллектива, презентации сольного альбома БГ «Время N» в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на следующую неделю, перенесены на июнь. Концерт, который должен был состояться 16 марта в петербургском клубе «А2», пройдет 7 июня. Выступление в московском «Крокус Сити Холле», намеченное на 18 марта, перенесено на 9 июня.

Кроме того, с 9 апреля на 21 мая перенесен концерт «Аквариума» в Тель-Авиве. О новых датах остальных концертов будет сообщено дополнительно. В конце марта группа Бориса Гребенщикова намеревалась выступить в Омске, Барнауле, Новосибирске и Красноярске.

Все ранее купленные на концерты билеты будут действительны на новые даты.