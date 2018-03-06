Житель Волгоградской области похитил 11-летнюю девочку. СК считает, что ради выкупа

В Волгоградской области в городе Камышин 1 марта была похищена 11-летняя девочка. Спустя четыре дня сотрудники полиции нашли девочку в одном из домов во время поквартирного обхода.

58-летнего мужчину, проживающего в квартире, где была обнаружена школьница, задержали. Выяснилось, что он ранее работал в магазине, которым руководили родители похищенной школьницы.

Как сообщили представители регионального управления МВД, девочка рассказала, что похититель подошел к ней, когда она шла в школу, представился сотрудником полиции и сказал, что «она задержана».

Девочка, по словам сотрудников правоохранительных органов, также рассказала, что в квартире похититель ее связывал и заклеивал рот скотчем. Задержанный на допросе заявил, что девочку он не удерживал, а из квартиры она могла уйти в любое время.

По предварительной версии, сообщил глава Следственного управления СК РФ по региону Михаил Мурзаев, похититель рассчитывал получить выкуп.

«Он говорил девочке, что отвезет ее в Москву и будет требовать за нее выкуп», — сказал Мурзаев, добавив, что задержанный за похищение был должен банкам около 318 тысяч рублей. К похищению ребенка, по версии следователей, он готовился заранее.

Сообщается, что ранее задержанный за похищение девочки не привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, следствие ходатайствует об аресте.