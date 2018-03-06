В Ростове-на-Дону преступник напал с ножом на прохожих

В Советском районе Ростова-на-Дону полиция задержала мужчину, который напал с ножом на прохожих. По данным «Интерфакса», перед задержанием он успел ранить нескольких человек.

Изначально мужчина кидался на проезжающие машины и бил по ним кулаками, а затем, угрожая ножом, взял в заложники одного из прохожих, пишет «Лайф». Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина отпустил заложника и угрожал покончить с собой. Задержать преступника полиции помог местный житель, оглушив его поленом.

Источник ТАСС отметил, что злоумышленник мог находиться в состоянии наркотического опьянения.