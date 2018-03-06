В Челябинской области на педагога завели дело за изнасилование воспитанника детдома

В отношении воспитателя одной из школ-интернатов в горно-заводской зоне Челябинской области заведены два уголовных дела о сексуальном насилии над 15-летним воспитанником. Об этом со ссылкой на источник сообщает Znak.com.

По информации издания, 46-летний педагог детдома неоднократно вывозил воспитанника интерната в частный дом в Башкирии, где насиловал. Преступления совершены в июне 2016 года. Педагог, чье имя не называется, уже арестован за аналогичное преступление. Официально Следственный комитет пока не комментировал эту информацию.