В Челябинской области на педагога завели дело за изнасилование воспитанника детдома

Znak.com
05:56, 6 марта 2018
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В отношении воспитателя одной из школ-интернатов в горно-заводской зоне Челябинской области заведены два уголовных дела о сексуальном насилии над 15-летним воспитанником. Об этом со ссылкой на источник сообщает Znak.com.

По информации издания, 46-летний педагог детдома неоднократно вывозил воспитанника интерната в частный дом в Башкирии, где насиловал. Преступления совершены в июне 2016 года. Педагог, чье имя не называется, уже арестован за аналогичное преступление. Официально Следственный комитет пока не комментировал эту информацию.

«Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), — рассказал источник Znak.сом. — Преступление выявили в ходе расследования аналогичного уголовного дела в отношении этого сотрудника по сексуальному насилию над другим воспитанником».

Znak.com
В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело о массовых изнасилованиях подростков в Лазурненском коррекционном интернате Челябинской области. Потерпевшими по делу признаны семеро детей в возрасте до 14 лет. В рамках расследования был задержан подозреваемый 51-летний местный житель. Между тем, родители приемных детей считают, что к изнасилованиям могли быть причастны и сами воспитатели интерната.

Дело о насилии в Лазурненском интернате

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