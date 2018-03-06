Третья конференция «Медузы» пройдет 1 июня. На ней выступят Юрий Дудь и главный редактор Buzzfeed News Бен Смит

Третья по счету конференция про медиа «Шторм» пройдет в Москве 1 июня этого года. Ее тема — «Где деньги?» Спикеры расскажут, как их издания зарабатывают и как это влияет на редакции.

Среди выступающих — главный редактор Buzzfeed News Бен Смит, главный редактор Sports.ru и автор канала «вДудь» Юрий Дудь, главный редактор Axios Николас Джонстон, главный редактор Texas Tribune Эмили Ремшоу и коммерческий директор The Outline Аманда Хейл.

Конференция пройдет в Культурном центре ЗИЛ и займет весь день. Билеты продаются на сайте «Шторма» по цене от 7000 рублей. Также будет доступна платная онлайн-трансляция. Со временем цены будут повышаться.