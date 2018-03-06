Сенат Флориды одобрил законопроект о вооруженных «школьных маршалах»

Сенат Флориды поддержал законопроект, который позволит вооружать сотрудников школ для защиты учеников — так называемых «школьных маршалов». Законопроект был принят с минимальным перевесом 20 голосов против 18.

Согласно документу, школьные округа должны будут сами принимать решение о запуске у себя программы «маршалов». В каждой школе таких вооруженных людей не может быть более десяти человек и никто из них не может быть преподавателем, работающим в классе. Речь идет о праве на ношение оружия для хозяйственного персонала или тех, кто работает преподавателем на вспомогательной основе.

При этом те, кто получит право на ношение оружия, должны иметь опыт службы в армии или на курсах подготовки офицеров запаса.

Помимо этого в документе прописано повышение минимального возраста для покупки длинноствольного оружия (с 18 до 21 года), а также запрет на продажу скользящих прикладов, которые позволяют переделывать винтовки в автоматы.

Теперь законопроект должен пройти голосование в Палате представителей штата.