Сенат Флориды одобрил законопроект о вооруженных «школьных маршалах»

Miami Herald
06:06, 6 марта 2018
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Сенат Флориды поддержал законопроект, который позволит вооружать сотрудников школ для защиты учеников — так называемых «школьных маршалов». Законопроект был принят с минимальным перевесом 20 голосов против 18.

Согласно документу, школьные округа должны будут сами принимать решение о запуске у себя программы «маршалов». В каждой школе таких вооруженных людей не может быть более десяти человек и никто из них не может быть преподавателем, работающим в классе. Речь идет о праве на ношение оружия для хозяйственного персонала или тех, кто работает преподавателем на вспомогательной основе.

При этом те, кто получит право на ношение оружия, должны иметь опыт службы в армии или на курсах подготовки офицеров запаса.

Помимо этого в документе прописано повышение минимального возраста для покупки длинноствольного оружия (с 18 до 21 года), а также запрет на продажу скользящих прикладов, которые позволяют переделывать винтовки в автоматы.

Теперь законопроект должен пройти голосование в Палате представителей штата.

«Этот законопроект начнет перемены. Когда он станет законом, все начнет меняться», — заявил один из сторонников документа, сенатор-республиканец Билл Гальвано.

Miami Herald
Законопроект был принят на фоне кампании по ограничению продажи оружия, которая началась после нападения на школу во Флориде 14 февраля. Тогда бывший ученик Николас Круз убил 17 человек, в том числе 14 школьников.
Вооружение учителей — одно из предложений президента США Дональда Трампа, сделанное после нападения. Оно было раскритиковано противниками свободной продажи оружия.

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