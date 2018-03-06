Бывшего новосибирского милиционера осудили на пожизненный срок за убийство 19 женщин

Судья Новосибирского областного суда Людмила Билюкова приговорила к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Ранее присяжные признали его виновным в убийстве 19 женщин.

По решению суда Чуплинский будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также должен будет выплатить четверым потерпевшим по делу по миллиону рублей.

Чуплинский намерен обжаловать приговор, его адвокаты настаивают, что их подзащитный оговорил себя.