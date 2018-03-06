Бывшего новосибирского милиционера осудили на пожизненный срок за убийство 19 женщин
Судья Новосибирского областного суда Людмила Билюкова приговорила к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Ранее присяжные признали его виновным в убийстве 19 женщин.
По решению суда Чуплинский будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также должен будет выплатить четверым потерпевшим по делу по миллиону рублей.
Чуплинский намерен обжаловать приговор, его адвокаты настаивают, что их подзащитный оговорил себя.
Бывшего сотрудника вневедомственной охраны МВД признали виновным в убийствах женщин, совершенных с 1998 по 2005 годы. После убийства он расчленял или обезображивал тела своих жертв. Все обнаруженные жертвы были проститутками.