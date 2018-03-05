Жозе Моуринью примет участие в программах RT во время чемпионата мира по футболу

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью примет участие в передачах телеканала RT во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Как сообщает RT, Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.