Жозе Моуринью примет участие в программах RT во время чемпионата мира по футболу
Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью примет участие в передачах телеканала RT во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Как сообщает RT, Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.
«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», — сказал Жозе Моуринью о сотрудничестве с телеканалом.
Ранее в рамках спецпроекта RT к чемпионату мира по футболу телеканал объявил о сотрудничестве с вратарем «Манчестер Юнайтед» Петером Шмейхелем, который будет вести собственную авторскую программу про футбол и посетит все российские города, где будут проходить матчи турнира.