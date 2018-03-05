Замгенпрокурора России: о проверке «Смерти Сталина» на экстремизм «вообще речи не было»
Заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что прокуратура не проверяла на экстремизм фильм «Смерть Сталина», у которого было отозвано прокатное удостоверение.
«Про признаки экстремизма вообще речи не было. На региональном уровне прокуратурой Москвы приняты соответствующие меры», — сказал Буксман журналистам во время визита во Владивосток.
Ранее Буксман сообщал, что прокуратура завершила проверку фильма после отзыва прокатного удостоверения и пришла к выводу, что оснований для дополнительных мер реагирования нет.
В Минкультуры заявляли, что вопрос о прокатном удостоверении «Смерти Сталина» будет решаться по итогам прокурорской проверки.
Министерство культуры РФ 23 января — за два дня до премьеры — отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи.
Поводом для такого решения стали жалобы российских чиновников, обвинявших создателей ленты в глумлении над историей и усмотревших в картине признаки экстремизма. Сообщалось, что с просьбой проверить «Смерть Сталина» на экстремизм в Генпрокуратуру обращался общественный совет при Минкультуры. В этом же обращении указывалось, что в фильме Ианнуччи могут быть признаки оскорбления государственного гимна России.
Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи в интервью «Медузе» говорил, что «с чувствительными темами надо быть деликатным, но это не значит, что они не могут стать основой для комедии». Ианнуччи также указывал, что его лента «не только о Сталине, она о любых политиках».