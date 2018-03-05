Замгенпрокурора России: о проверке «Смерти Сталина» на экстремизм «вообще речи не было»

Заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что прокуратура не проверяла на экстремизм фильм «Смерть Сталина», у которого было отозвано прокатное удостоверение.

«Про признаки экстремизма вообще речи не было. На региональном уровне прокуратурой Москвы приняты соответствующие меры», — сказал Буксман журналистам во время визита во Владивосток.

Ранее Буксман сообщал, что прокуратура завершила проверку фильма после отзыва прокатного удостоверения и пришла к выводу, что оснований для дополнительных мер реагирования нет.

В Минкультуры заявляли, что вопрос о прокатном удостоверении «Смерти Сталина» будет решаться по итогам прокурорской проверки.