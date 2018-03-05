Всех школьников Ростова-на-Дону отпустили домой после звонка о бомбе

Обновление. МВД отчиталось, что все школы города проверены. Подозрительных предметов в них не нашли.

В Ростове-на-Дону отменены занятия во всех школах из-за звонка о якобы заложенной бомбе. Об этом заявила глава городского управления образования Виктория Чернышова.

Сообщения о минировании ростовских школ начали поступать около 7:30 утра. В мэрии заметили, что звонивший не указал, какие конкретно школы заминированы, поэтому было решено проверить все учреждения. Сообщается также, что звонивший потребовал «приготовить деньги».