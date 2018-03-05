Всех школьников Ростова-на-Дону отпустили домой после звонка о бомбе

161.ru
07:11, 5 марта 2018
Надежный источник
Обновление. МВД отчиталось, что все школы города проверены. Подозрительных предметов в них не нашли.

В Ростове-на-Дону отменены занятия во всех школах из-за звонка о якобы заложенной бомбе. Об этом заявила глава городского управления образования Виктория Чернышова.

Сообщения о минировании ростовских школ начали поступать около 7:30 утра. В мэрии заметили, что звонивший не указал, какие конкретно школы заминированы, поэтому было решено проверить все учреждения. Сообщается также, что звонивший потребовал «приготовить деньги».

Утром в полицию поступило сообщение о минировании одной из школ, началась проверка всех образовательных учреждений Ростова. Мы отменили занятия в первой смене. Как только завершатся оперативные мероприятия, учебный процесс будет восстановлен. Надеемся, это случится в ближайшие часы, — подчеркнула Чернышова.

161.ru
Осенью 2017 года в городах России прошла волна массовых эвакуаций после звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. По всей стране эвакуировали в общей сложности 2,5 миллиона человек. О задержании подозреваемых в совершении этих звонков ничего не сообщалось.

Массовые эвакуации в России

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