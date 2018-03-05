Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина» на льду Фонтанки
Северо-западное управление Роскомнадзора потребовало от издания «Агентство бизнес новостей» удалить с сайта фотографию акции волонтеров штаба Ксении Собчак, написавших краской на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге лозунг «Против Путина».
Как пояснил изданию сотрудник ведомства, надпись «Против Путина» может быть расценена как агитация, нарушающая закон о выборах. К тексту заметки у Роскомнадзора претензий не возникло.
«Агентство бизнес новостей» согласилось с требованием, и теперь новость об акции сторонников Собчак сопровождается фотографией, где надпись «Против Путина» закрыта комментарием «Мы не можем показать лозунг протестующих по настоятельной просьбе Роскомнадзора».
Как отмечает «Медиазона», фотографии с акции удалили и другие петербургские издания — «Росбалт» и «Деловой Петербург».
От комментариев «Медузе» в Северо-западном управлении Роскомнадзора отказались.
В РКН уточнили, что претензии агентству может предъявить только Центризбирком. Но штрафовать будет все равно Роскомнадзор. Со слов чиновника ведомства, аналогичные устные рекомендации направлены и в другие СМИ.