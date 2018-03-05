Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина» на льду Фонтанки

Агентство бизнес новостей
13:14, 5 марта 2018
Надежный источник

Северо-западное управление Роскомнадзора потребовало от издания «Агентство бизнес новостей» удалить с сайта фотографию акции волонтеров штаба Ксении Собчак, написавших краской на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге лозунг «Против Путина».

Как пояснил изданию сотрудник ведомства, надпись «Против Путина» может быть расценена как агитация, нарушающая закон о выборах. К тексту заметки у Роскомнадзора претензий не возникло.

«Агентство бизнес новостей» согласилось с требованием, и теперь новость об акции сторонников Собчак сопровождается фотографией, где надпись «Против Путина» закрыта комментарием «Мы не можем показать лозунг протестующих по настоятельной просьбе Роскомнадзора».

Как отмечает «Медиазона», фотографии с акции удалили и другие петербургские издания — «Росбалт» и «Деловой Петербург».

От комментариев «Медузе» в Северо-западном управлении Роскомнадзора отказались.

В РКН уточнили, что претензии агентству может предъявить только Центризбирком. Но штрафовать будет все равно Роскомнадзор. Со слов чиновника ведомства, аналогичные устные рекомендации направлены и в другие СМИ.

Агентство бизнес новостей
В ночь на 4 марта полицией в Санкт-Петербурге были задержаны волонтеры избирательном штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которые нанесли краской надпись «Против Путина» на льду Фонтанки. Задержанные были доставлены в ОВД, откуда их после отпустили без составления протоколов под обязательство о явке. По данным штаба Собчак, одного из волонтеров при задержании сильно избили.
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